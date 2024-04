Thiago Wild bate Fritz e avança à terceira rodada do Miami Open

Na 76ª posição do mundo, o brasileiro voltou a vencer um tenista no top 15 neste ano

Neste sábado, o brasileiro Thiago Wild ganhou do norte-americano Taylor Fritz, número 12 no ranking da ATP. Com a vitória por dois sets a zero (6/3 e 6/4), ele avançou à terceira rodada do Master 1000 Miami.

Na 76ª posição do mundo, o brasileiro voltou a vencer um tenista no top 15 neste ano. Antes, em Indian Wells, o russo Karen Khachanov, 15º colocado, foi a vítima.