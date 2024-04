NBB: Fortaleza BC vence Minas e ganha confiança para enfrentar sequência de jogos

No CFO, o Fortaleza BC venceu o Minas tênis clube por 79 a 69. Crédito: Carlos Roosevelt/Fortaleza BC

Sobre a vitória, o técnico do time, Flávio Espiga, ressaltou que o placar final foi o resultado natural de um árduo trabalho que vem sendo construído. “Nossos atletas estão de parabéns. É um esforço fora do comum que eles têm feito ao longo da temporada e vencer grandes equipes é uma sensação de retribuição ao sacrifício que eles vêm fazendo. Hoje nós fizemos uma partida excelente, quase na perfeição. Acreditamos desde o início naquilo que estávamos propondo e fomos recompensados”, disse o treinador. Em entrevista pós-jogo, o ala do Fortaleza BC, Eddy Carvalho também exaltou a partida diante de um dos times mais fortes do NBB. “Acredito que esse é nosso time, esse é o nosso espírito, a gente estava bastante concentrado, tanto defensivamente quanto no ataque, e a gente conseguiu uma grande vitória para a sequência do campeonato”, comentou o jogador. Com o resultado, o MTC, que vinha de uma vitória sobre o Paulistano, caiu para a quarta posição na tabela. No confronto entre as equipes durante o primeiro turno do NBB, o time mineiro levou a melhor sobre o Carcalaion, tendo vencido por 93 a 88.