Brasil vence Portugal e se sagra campeão de torneio internacional de futsal feminino

A seleção brasileira de futsal feminino é campeã do Torneio de Fafe. Nesta terça-feira, 19, o grupo comandado pelo cearense Wilson Sabóia venceu Portugal por 3 a 2, em uma partida emocionantes nos minutos finais.

As equipes se enfrentaram Pavilhão Multiusos de Fafe, em Portugal, e a cearense oito vezes melhor do mundo, Amandinha, juntamente com Luciléia, marcaram gols na primeira etapa. No segundo tempo, apesar do empate do grupo português com dois gols em três minutos, Ana Luiza confirmou o título nos últimos momentos do duelo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A partida teve domínio da equipe brasileira desde os minutos iniciais. O primeiro gol, dos pés da atleta cearense, saiu aos seis minutos. Luciléia complementou o placar já nos minutos finais da primeira etapa. No segundo tempo, a equipe portuguesa tentou a recuperação e, vendo o Brasil tropeçar nas próprias finalizações, arriscou e alcançou o empate nos últimos momentos do jogo.