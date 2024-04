Denver Nuggets x San Antonio Spurs: onde assistir ao vivo - NBA

O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e NBA League Pass (streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Denver Nuggets e San Antonio Spurs se enfrentam hoje, sexta-feira, 15 de março (15/03), em jogo das temporada regular da NBA. A partida será disputada no Ball Arena, em Denver, Colorado, nos Estado Unidos, às 21h30 (horário de Brasília).

Além de serem os atuais campeões da NBA, o Denver Nuggets lideram a Conferência Oeste e têm quatro vitórias seguidas, onde estavam na terceira colocação e conseguiram ultrapassar o líder e vice-líder, Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves, respectivamente.

Em um momento distinto dos líderes, os Spurs são a pior equipe do Oeste, com somente 14 vitórias. Porém, desde o início, sempre foi o plano ter uma temporada abaixo para no próximo draft conseguir uma boa escolha e assim trazer um companheiro para o pivô francês Victor Wembanyama.

