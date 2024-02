Instituto Revoar promove evento de corrida em Fortaleza neste sábado, 2

Em comemoração ao 7º aniversário do Instituto Revoar, a organização da Rede Memorial realizará o Treinão, circuito de corrida de rua aberto ao público. O evento acontecerá neste sábado, 2, no calçadão da Beira Mar de Fortaleza. Com largada às 5h30min, a corrida iniciará em frente ao Clube Náutico e contará com percursos de 5, 10 e 15 km, oferecendo oportunidades para corredores de todos os níveis.

As inscrições para a corrida são gratuitas, requerendo apenas a doação de 1kg de alimento não perecível. Além disso, haverá sorteios de brindes durante o evento. O circuito incluirá, ainda, postos de hidratação ao longo do percurso, bem como sessões de alongamento e instruções iniciais para os participantes.