Cameron Norrie e Thiago Wild abrem chave principal da histórica 10ª edição do Rio Open

A chave principal da histórica 10ª edição do Rio Open começa nesta segunda-feira, no Jockey Club Brasileiro, com a presença do atual campeão Cameron Norrie enfrentando o boliviano Hugo Dellien na Quadra Guga Kuerten, em rodada noturna que também tem Thiago Wild contra Alejandro Tabilo.

O Rio Open é o único torneio ATP 500 da América do Sul e integra uma seleta lista de 13 torneios dentre os mais importantes do circuito mundial. Além do tênis, o evento também conta com diversas atrações culturais e gastronômicas, proporcionando uma experiência completa ao público.

Cameron Norrie concedeu entrevista coletiva na véspera da estreia em busca de um feito inédito, o bicampeonato da chave de simples no Rio. A estreia do britânico será diante do boliviano Hugo Dellien, adversário que o exigiu o máximo na edição do ano passado, nas quartas de final.

"É um jogador super difícil e nós tivemos em especial uma batalha aqui no ano passado, nas quartas de final. Ele gosta de jogar no saibro, é um grande jogador e acho que essas condições especialmente tornam difícil vencê-lo. Acho que vai ser uma boa partida, primeira partida para mim e espero pegar ritmo e jogar muitos pontos duros", disse.

O jogo que fecha a programação da Quadra Guga Kuerten terá o atual número 1 do Brasil, Thiago Wild, que estreia contra o chileno Alejandro Tabilo. Será o quarto duelo entre eles, com o brasileiro buscando igualar o histórico do confronto.

Felipe Meligeni é o primeiro brasileiro a furar o Qualifying

Pela primeira vez um tenista brasileiro conseguiu furar o Qualifying do Rio Open, com a vitória de Felipe Meligeni diante do argentino Juan Manuel Cerundolo por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (6). A vitória que foi seguida de um abraço emocionado na mãe Paula Meligeni na Quadra Guga Kuerten ainda garantiu o número de cinco anfitriões na chave principal de simples, número recorde em dez edições.

"É especial furar o quali em casa, fiquei bem emocionado, minha família estava lá. Eu nunca tinha vencido um jogo de simples aqui no Rio e agora furei o quali, então é bem especial, uma sensação de alívio. A torcida me deu muita força quando eu precisei, estou muito contente de ter feito isso na frente dos meus amigos, da minha família, da minha equipe", disse Felipe.