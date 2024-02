Fortaleza bate Botafogo no CFO e emenda quinta vitória seguida no NBB

Para fechar a trinca em casa, o Fortaleza BC terá pela frente o Pato Basquete, no dia 2 de março, às 16 horas, novamente no CFO, pela 18ª rodada. Até lá, portanto, terá uma brecha no calendário para recuperação física e período de treinos.

No segundo jogo consecutivo dentro de casa, o Fortaleza Basquete Cearense fez valer novamente o mando de campo e conquistou nova vitória no NBB. Nesta quarta-feira, 14, o Carcalaion superou o Botafogo por 84 a 75, no Centro de Formação Olímpica, pela 17ª rodada, e obteve o quinto triunfo seguido na competição.

Fortaleza BC x Botafogo: o jogo

Embalado, o Carcalaion encontrou um adversário que faz campanha ruim no NBB — o Glorioso é o antepenúltimo colocado, com apenas seis vitórias —, mas que dificultou o confronto. No primeiro quarto, o placar foi apertado, mas favorável aos donos da casa: 16 a 15.

Na etapa seguinte, o Botafogo assustou e chegou a ficar à frente, mas o Fortaleza BC reagiu e obteve novo triunfo parcial antes de seguir para o intervalo: 20 a 16. No terceiro quarto, a equipe cearense conseguiu uma vantagem mais elástica, fazendo 30 a 23, e encaminhou a vitória no duelo.

No último tempo da partida, os cariocas ganharam por 21 a 18, mas o placar total ficou em 84 a 75 para o Tricolor, que chegou à quinta vitória consecutiva.

O ala norte-americano Dexter McClanahan, do Fortaleza BC, foi o cestinha do jogo, com 21 pontos — empatado com Emanuel, do Botafogo. O ala/pivô Douglas Nunes somou 11 rebotes e sete assistências e também foi destaque do Carcalaion nas estatísticas.