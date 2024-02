Fortaleza BC recebe Paulistano e busca quarta vitória consecutiva no NBB

Equipes se enfrentam neste sábado, 10, no CFO, em partida válida pela 17ª rodada do NBB. Carcalaion soma três triunfos nos últimos três confrontos

O Paulistano está uma posição acima do Carcalaion na tabela, sendo o sétimo colocado. A equipe adversária chega para o confronto com o retrospecto recente de três derrotas e duas vitórias. No jogo mais recente, na última quinta-feira, 8, o Paulistano triunfou sobre a Unifacisa por 75 a 69.

Após encerrar a campanha invicta da Unifacisa-PB como mandante, o Fortaleza Basquete Cearense volta a jogar neste sábado, 10. Iniciando a sequência de três jogos em casa, o Carcalaion recebe o Paulistano no Centro de Formação Olímpica, às 16 horas. O jogo é válido pela 17ª rodada do NBB.

No primeiro duelo entre as equipes, em novembro do ano passado, o Paulistano jogou como mandante e levou a melhor sobre o Fortaleza BC, vencendo por 80 a 73. Para o reencontro, entretanto, o time de Flávio Espiga chega como favorito da partida, com o histórico de quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos.

Entre os destaques individuais do Carcalaion estão o ala norte-americano Dexter McClanahan, com média de 15,4 pontos por jogo, o ala/pivô Douglas Nunes, com média de 5,5 rebotes por partida, e o armador argentino Orresta, que soma 4,6 assistências em média na competição.

Os ingressos para o confronto podem ser adquiridos no site da Bilheteria Virtual, nas redes do supermercado Uniforça e na Cracalaion Store, localizada no Shopping Del Paseo.



Depois de enfrentar o Paulistano, o Carcalaion terá outros dois jogos como mandante nesta sequência: contra Botafogo, na próxima quarta-feira, 14, às 19 horas, e Pato Basquete, no dia 2 de março, às 16 horas, ambos no CFO.

Atualizada às 18h13min