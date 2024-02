Bia Haddad vence polonesa Magda Linette e avança às quartas do WTA 500 de Abu Dhabi

Nas quartas de final, ela irá enfrentar a vencedora do confronto entre a tunisiana Ons Jabeur e a britânica Emma Raducanu.

Agora, Bia Haddad aguarda o próximo desafio no torneio. Nas quartas de final, ela irá enfrentar a vencedora do confronto entre a tunisiana Ons Jabeur e a britânica Emma Raducanu.

A vitória de Bia Haddad foi definida em três sets. A brasileira só encontrou facilidade no terceiro set e fechou o duelo com parciais de 7/6(6), 6/7(1) e 6/1.

Bia Haddad superou mais um obstáculo na chave de simples em busca das etapas decisivas do WTA 500 de Abu Dhabi. Nesta terça-feira, 7, a brasileira conseguiu passar pela polonesa Magda Linette e chegar às quartas de final da competição, após mais de três horas e quarenta minutos de partida.

Trajetória de Bia Haddad no WTA 500 de Abu Dhabi

Antes de enfrentar e vencer Linette, Bia Haddad venceu a chinesa Wang Xiyu por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 7/6.



A brasileira ainda disputa, em paralelo, com a compatriota Luisa Stefani, a duplas. Na estreia, as brasileiras venceram a cazaque Anna Danilina e a ucraniana Nadiia Kichenok por dois sets a um, com parciais de 6/2, 5/7 e 6/10.

Nesta quinta-feira, 8, Bia Haddad e Luisa Stefani duelarão contra as americanas Desirae Krawczyk e Caroline Dolehide. O duelo está previsto para iniciar às 7h15min.