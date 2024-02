Fora de casa, Fortaleza Basquete Cearense retoma foco no NBB diante da Unifacisa

O Fortaleza BC tenta acabar com uma má sequência de seis derrotas como visitante no NBB

Após eliminação na Copa Super 8, para o Minas, o Fortaleza Basquete Cearense retoma a disputa do NBB após intervalo de duas semanas, em duelo contra a Unifacisa-PB, na Arena Unifacisa, na Paraíba, nesta terça-feira, 6, às 19h30min, pela 16ª rodada da competição nacional.



No embate do primeiro turno, em Fortaleza, os cearenses levaram a melhor com triunfo por 77 a 65, ainda pela quinta rodada do certame, no dia 12 de novembro.

No últimos dois compromissos pela liga, o Carcalaion superou São José (99 a 95) e Mogi (93 a 75), ambos no Centro de Formação Olímpica. A equipe de Flávio Espiga soma 12 triunfos e 11 derrotas em 23 confrontos no NBB, ocupando a oitava posição.