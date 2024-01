Por vaga nas semis do Super 8, Fortaleza BC enfrenta Minas fora de casa

Lance do jogo Fortaleza Basquete Cearense x Sesi Franca, no CFO, pelo NBB Crédito: João Moura/FBC

O Fortaleza Basquete Cearense entra em quadra neste sábado, 27, com um objetivo diferente dos jogos do NBB. Às 19 horas, o Carcalaion enfrenta o Minas de olho em uma vaga nas semifinais do Super 8. A partida será realizada na Arena UniBH, em Minas Gerais, com transmissão do canal do Youtube do NBB Caixa e da Uol. Os comandados por Flávio Espiga chegam bem ao jogo, já que contabilizam duas vitórias nas duas últimas partidas que disputaram. O adversário, no entanto, está embalado. Desde dezembro, o Minas contabiliza apenas triunfos em suas partidas. De lá para cá, a equipe já entrou em quadra em dez embates e, em todos, saiu vitorioso. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Esta será a segunda participação do Fortaleza BC no Super 8. A estreia da equipe na competição, que dá classificação ao Basketball Champions League Americas, ocorreu em 2021, quando o time foi superado pelo Bauru. Desde modo, o Carcalaion irá entrar em quadra em busca de uma classificação inédita.