Fortaleza BC bate São José na prorrogação e volta a vencer no NBB após quatro jogos

No segundo quarto, entretanto, a superioridade da equipe visitante se denotou. Com bons arremessos de Augusto e Arthur, assim como de Renato e Lema, o São José construiu uma vantagem ainda maior, mas o Fortaleza BC não deixou barato. Nos minutos finais da primeira parte do embate, o Carcalaion apareceu novamente com McClanahan e também com Nunes e diminuiu a vantagem do grupo paulista.

O início do jogo não foi fácil para a equipe de Flávio Espiga, entretanto. Apesar do apoio da torcida, o grupo cearense apresentou nos minutos iniciais em quadra um atuação displicente e com múltiplos erros de arremesso e rebote. Nas tentativas de cesta feitas por Ewing, Nunes e Oresta, nenhuma logrou êxito. Apenas Cassiano e McClanahan obtiveram os melhores números, fazendo com que a equipe fosse superada em apenas quatro pontos de diferença no primeiro quarto.

O Fortaleza Basquete Cearense voltou a vencer no NBB. Na noite desta segunda-feira, 22, o Carcalaion recebeu o São José no Centro de Formação Olímpica (CFO) e constriu uma virada de 99 a 95 a partir do terceiro quarto, levando ainda o jogo duas vezes para a prorrogação.

Com essa dinâmica, o terceiro quarto ferveu. Embalado, o Basquete Cearense se ajustou nos arremessos e conseguiu construir uma superioridade em cima do adversário, com uma alta taxa de arremessos certos feitos principalmente por Orresta, Ewing e Cassiano, além das assistências de Queiros e Buford, fazendo então com que as equipes fossem para o último tempo regulamentar do jogo com o placar geral igualado em 54 a 54.

No decisivo quarto tempo, a partida começou alinhada no nervosismo das duas equipes, que perdiam a posse de bola e erraram as tentativas de pontos. Os times seguiram fazendo um jogo equilibrado e, empatando em 22 a 22, levaram o jogo para a primeira prorrogação. Os times empataram no tempo acrescido em 11 a 11 e um novo tempo foi solicitado. No sexto quarto, entretanto, o Basquete Cearense conquistou a vitória ao somar, ao todo 99 pontos diante de 95 do adversário.