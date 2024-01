Fortaleza Basquete Cearense recebe Coop/São José no CFO pelo NBB

O Fortaleza está há quatro partidas sem triunfar, tendo sido derrotado por Franca (2x), São Paulo e Bauru. O último triunfo aconteceu no dia 29 de dezembro, contra o Brasília

Sem vencer há quase um mês, o Fortaleza Basquete Cearense recebe nesta segunda-feira, 22, no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza–CE, o Coop/São José Basketball. O confronto diante da equipe paulista é o penúltimo antes do 'Carcalaion' iniciar a participação na Copa Super 8.

Ocupando a 10ª posição, com 31 pontos, o time cearense tenta voltar a vencer na competição. O Fortaleza está há quatro partidas sem triunfar, tendo sido derrotado por Franca (2x), São Paulo e Bauru. O último triunfo aconteceu no dia 29 de dezembro, contra o Brasília.

A partida diante do Coop/São José marca o início de dois confrontos em casa para o Fortaleza Basquete Cearense antes de enfrentar o Minas pela Copa Super 8, no sábado, 27. Na quarta-feira, 24, às 19h30min (de Brasílai), o 'Carcalaion' duela contra o Mogi no CFO.