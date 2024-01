Com tranquilidade, Bia Haddad bate russa Alina Korneeva e avança no Aberto da Austrália

O resultado foi o melhor de uma tenista brasileira na história da competição. Além disso, a atleta chega pela primeira vez na terceira rodada do torneio.

Bia Haddad, número 12 do mundo, venceu nesta quarta-feira a russa Alina Korneeva (179º), em jogo válido pela segunda rodada do Aberto da Austrália, em Melbourne. A brasileira não encontrou dificuldades e derrotou a adversária por dois sets a zero (6/1, 6/2).

O resultado foi o melhor de uma tenista brasileira na história da competição. Além disso, a atleta chega pela primeira vez na terceira rodada do torneio.