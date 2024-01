Carlos Alcaraz vence Gasquet e avança no Aberto de Austrália

Com a vitória, Alcaraz irá encarar nesta quarta-feira o italiano Lorenzo Sonego (46º), pela segunda rodada do torneio. O jovem tenista de apenas 20 anos busca conquistar o Aberto de Austrália pela primeira vez em sua carreira

Com a vitória, Alcaraz irá encarar nesta quarta-feira o italiano Lorenzo Sonego (46º), pela segunda rodada do torneio. O jovem tenista de apenas 20 anos busca conquistar o Aberto de Austrália pela primeira vez em sua carreira.

O número dois do mundo estreou com vitória no Aberto de Austrália . Nesta terça-feira, Carlos Alcaraz bateu o francês Richard Gasquet (131º), em duelo que terminou em 3 sets a 0 (7/6 [7/5] 6/1 6/2) a favor do espanhol. O confronto aconteceu na cidade de Melbourne.

Mesmo com o placar elástico, o espanhol encontrou dificuldade no primeiro set, que foi decidido no tie-break. No game de desempate, Gasquet liderava o placar e dava indícios que largaria na frente. Todavia, Alcaraz virou o confronto e conquistou o primeiro set (7/6 [7/5]).

Após isso, Alcaraz controlou a partida e administrou o resultado. O espanhol fechou o segundo set por 6 a 1, com poucos erros e mantendo o jogo mental contra o francês.

No terceiro e último set, Gasquet não conseguiu se impor diante do jovem, que conquistou a vitória mais uma vez. O número dois do mundo venceu a partida e fechou o set por 6 a 2.