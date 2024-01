Após sequência em casa, Fortaleza BC visita Franca para voltar a vencer no NBB

Lance do jogo Fortaleza Basquete Cearense x Sesi Franca, no CFO, pelo NBB Crédito: João Moura/FBC

O Fortaleza Basquete Cearense visita o Sesi Franca-SP nesta terça-feira, 16, às 20 horas, pela 14ª rodada do NBB. A partida será realizada no Ginásio Pedrocão, em Franca, com transmissão do canal de TV fechada ESPN. O Carcalaion, que vem de duas derrotas, atuará como visitante depois de quatro partidas em casa. >>> Clique para seguir o novo canal do Esportes O POVO no WhatsApp Após o embate contra o Franca, a equipe terá pela frente o Bauru Basket-SP, novamente longe de seus domínios. Em seguida, fará dois jogos no Centro de Formação Olímpica e, no dia 27, atuará contra o Minas-MG, pela Copa Super 8.

O Fortaleza é o atual nono colocado na tabela de aproveitamento do torneio (52,6%). São dez vitórias e oito derrotas, com 1480 pontos marcados e 1446 sofridos. Fora de casa, a campanha tem quatro resultados positivos e cinco negativos. A última partida da equipe foi contra o São Paulo-SP: revés por 81 a 75. Antes, os cearenses perderam para o próprio Franca por 77 a 72. No campeonato, são quatro embates sem vencer longe do Estado. Contra o Tricolor Paulista, o cestinha do Carcalaion foi o pivô Eden Ewing (17 pontos). O pivô Douglas Nunes liderou em rebotes (sete) e o ala Buford Jr foi o melhor nas assistências (quatro). Leia mais Fortaleza BC enfrentará Minas na Copa Super 8; veja datas e confrontos Sobre o assunto Fortaleza BC enfrentará Minas na Copa Super 8; veja datas e confrontos Técnico da equipe, Flávio Espiga destacou a preparação para atuar no segundo turno do NBB e no Super 8, que dá vaga na Champions League das Américas ao campeão. Restam quatro compromissos antes do torneio eliminatório, realizado em jogos únicos. “A gente tem que voltar melhor do que a gente largou. A expectativa é essa, o trabalho está sendo esse. Trabalho mental, físico, técnico. Essa é a expectativa. Sabendo também que a gente tem uma competição super importante, logo nesse fim do mês. E a gente está preparado para enfrentar os adversários e chegar o mais longe possível. Quem sabe disputar o título dessa competição”, afirmou.

O Franca, por sua vez, ocupa a terceira posição na tabela de aproveitamento (81%). O time tem 17 vitórias e quatro derrotas, com 1859 pontos feitos e 1613 cedidos. Atuando em casa, são nove triunfos e um revés. A única derrota como mandante veio enfrentando o Pinheiros-SP (88 a 85), em novembro de 2023. O jogo mais recente dos paulistas ocorreu contra a Unifacisa-PB: vitória por 110 a 98. No compromisso, o cestinha do time foi o ala/pivô Lucas Dias (24 pontos). O atleta liderou também em rebotes (11) e assistências (oito). No Super 8, o adversário será a própria Unifacisa.