Garantido no Super 8, Fortaleza BC recebe Franca buscando terceira vitória seguida no NBB

Depois de ser derrotado seis vezes em sequência, o Fortaleza iniciou uma recuperação ao superar o Cerrado-DF por 87 a 76. Em seguida, a equipe cearense derrotou o Brasília-DF por 83 a 73. O jogo desta quarta terá transmissão no Jumper Brasil, canal do YouTube.

O Fortaleza Basquete Cearense recebe o Franca-SP nesta quarta-feira, 3 de janeiro, às 19h30min, no Centro de Formação Olímpica (CFO). A partida é válida pela 12ª rodada do NBB. Assegurado no Super 8, torneio que dá vaga na Basketball Champions League Americas, o Carcalaion entrará em quadra no encerramento do primeiro turno buscando o terceiro triunfo consecutivo.

O Tricolor é o atual sétimo colocado na tabela de aproveitamento do NBB, com 58,8%: são dez vitórias e sete derrotas, tendo 1333 pontos anotados e 1288 sofridos. Em seus domínios, o registro é de seis triunfos e dois resultados negativos.

No embate contra o Brasília, no CFO, o cestinha do time de Flávio Espiga foi o pivô Felipe Queiros, que somou 18 pontos. Ele também liderou em rebotes no Tricolor (seis), ao lado do pivô Samuel e do ala-armador Dexter McClanahan.

O destaque em assistências foi o armador Sebastian Orresta (sete). O argentino marcou 15 pontos dos 20 possíveis, representando aproveitamento de 75% - foi o melhor do duelo.

O Franca ocupa a terceira posição na tabela do campeonato (81,3%). São 13 vitórias e três derrotas, com 1378 pontos marcados e 1184 cedidos. Fora de casa, os comandados de Hélio Rubens triunfaram cinco vezes e perderam em duas ocasiões.

Em seu último confronto, o Franca superou o Bauru Basket-SP por 97 a 75. O principal marcador foi o ala-pivô Lucas Dias, com 29 pontos. O atleta também liderou em rebotes (nove).

O Super 8, principal copa do basquete nacional, reúne os oito primeiros colocados do NBB em jogos únicos, com mando de quadra definido pela melhor campanha. O torneio acontecerá entre 27 de janeiro e 3 de fevereiro.