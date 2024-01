Fortaleza BC bate o Brasília por 83 a 73 no CFO e garante vaga inédita no Super 8

Além da vaga conquistada, o Fortaleza BC ainda garantiu sua segunda vitória consecutiva no NBB. Em quadra, o time comandado por Flávio Espiga mostrou superioridade diante do Brasília desde o início, quando fechou o primeiro quarto tendo uma vantagem de 18 a 15.

O feito acontece devido tanto o triunfo diante do time do Centro-Oeste quanto a derrota do São José para o Paulistano na tarde deste sexta. Isso porque São José e Corinthians não podem mais alcançar o Carcalaion, que tem vantagem contra os dois no confronto direto.

O Fortaleza Basquete Cearense garantiu mais uma vitória na noite desta sexta-feira, 29, pelo NBB. Atuando diante do seu torcedor no Centro de Formação Olímpica (CFO), o Carcalaion bateu o Brasília por 83 a 73 e garantiu a classificação inédita na Copa Super 8 - que será disputada ao fim do primeiro turno e dá vaga à Basketball Champions League Americas.

Com grande atuação do pivô Queiros - que foi cestinha da partida com 18 pontos -, o Carcalaion ainda finalizou o primeiro tempo com o placar favorável em 38 a 33.

O terceiro quarto, no entanto, foi marcado por maior disputa em quadra. Desconfortável pela má atuação, o time visitante conseguiu subir seu nível e somou 21 pontos contra 20 da equipe cearense. É importante ressaltar que a melhora do Brasília na partida passou muito pelas mãos do armador Deryk, que somou 15 pontos, e do ala/pivô Paulo Lourenço, que conseguiu 11 rebotes.

No último quarto, porém, o Fortaleza BC voltou a se impor, venceu por 25 a 19 e garantiu o segundo triunfo consecutivo no torneio nacional. Agora, a equipe terá quatro dias para descansar e se preparar visando o próximo compromisso, diante do Sesi Franca, marcado para 3 de janeiro. A partida ocorrerá no Centro de Formação Olímpica, às 19h30min (de Brasília).