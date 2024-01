Fortaleza BC recebe o Brasília no CFO almejando segunda vitória consecutiva no NBB

Carcalaion se apega ao seu histórico como mandante no NBB. Ao todo, o time sofreu apenas duas derrotas nos sete jogos que disputou em casa nesta temporada

Na partida, o Carcalaion, que é oitavo colocado, terá a missão de engatar a segunda vitória consecutiva na competição nacional. Isso porque o time cearense encerrou uma sequência de seis derrotas ao vencer o Cerrado, na última quarta-feira, 27, no CFO .

Sem tempo para descansar, o Fortaleza Basquete Cearense volta à quadra pelo Novo Basquete Brasil (NBB) nesta sexta-feira, 29, diante do Brasília. As equipes se enfrentam às 19h30min (de Brasília), no Centro de Formação Olímpica (CFO), localizado em Fortaleza.

O triunfo diante da equipe do Centro-Oeste, além de marcar o fim do jejum de resultados positivos, também pode motivar os atletas no último duelo de 2023 - contra mais um oponente brasiliense.

Para além disso, o Fortaleza também se apega ao seu histórico como mandante no NBB. Ao todo, o Carcalaion sofreu apenas duas derrotas nos sete jogos que disputou em casa nesta temporada.

Outro ponto que pode ser favorável ao time cearense é a má campanha do Brasília na atual edição do torneio. Vice-lanterna na tabela, a equipe da capital federal venceu apenas três dos 17 jogos que disputou até o momento. A última vitória, inclusive, ocorreu no dia 30 de novembro, quando superou o Mogi das Cruzes.

Ciente da relevância do embate, a diretoria do Fortaleza BC anunciou uma promoção onde sócios podem levar acompanhantes por apenas 10 reais, além de informar que o setor VIP da arquibancada já está esgotado para o jogo desta sexta.