Fortaleza BC vence Cerrado e encerra sequência de derrotas no NBB

O Carcalaion não vencia no NBB há quase um mês. No período de jejum, acumulou seis derrotas consecutivas

O jejum acabou. Sem correr grandes sustos, o Fortaleza Basquete Cearense venceu o Cerrado por 87 a 76 nesta quarta-feira, 27, no Centro de Formação Olímpica (CFO), e deu fim à sequência negativa de seis derrotas consecutivas no NBB. Com o triunfo, o Carcalaion se recupera no torneio e volta a brigar pelo G-8 da tabela de classificação.

Com o apoio da torcida cearense, o Fortaleza BC fez um primeiro quarto impecável. Sem deixar os visitantes se sentirem confortáveis, o time cearense controlou as ações no garrafão, conseguiu ser eficiente nos rebotes e teve bom desempenho nos arremessos ofensivos. A superioridade resultou em um placar elástico de 25 a 12.

Com a larga vantagem, o cenário do confronto ficou confortável. O segundo quarto, inclusive, acabou sendo mais equilibrado, com o Cerrado crescendo de produção e o Fortaleza BC pecando em erros excessivos. No duelo, melhor para o time de Brasília, que conseguiu vencer por 19 a 15, placar que amenizou um pouco o prejuízo do início da partida.