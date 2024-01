Fortaleza BC confia em força como mandante para bater o Cerrado e voltar a vencer no NBB

Ocupando a nona colocação com oito vitórias e sete derrotas, a equipe cearense passa por momento complicado no torneio nacional

Após um começo empolgante - onde conquistou cinco vitórias seguidas -, o grupo comandado por Flávio Espiga estagnou na competição e não vence desde o dia 29 de novembro, quando bateu o Pato Basquete, fora de casa.

Acumulando uma sequência negativa de seis jogos sem vitória, o Fortaleza Basquete Cearense enfrenta, nesta quarta-feira, 27, às 19h30min, o Cerrado, pelo jogo 16 do Novo Basquete Brasil (NBB). O duelo será realizado no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza.

Desde então, o time sofreu derrotas para Minas, União Corinthians, Caxias do Sul, Botafogo, Flamengo e Vasco, respectivamente. Agora, tentará voltar ao caminho dos triunfos utilizando a força que tem em casa. Ao todo, o Carcalaion sofreu apenas duas derrotas nos seis jogos que disputou como mandante.

O Cerrado, por sua vez, também acumula maus resultados no NBB. A última vitória do time do Centro-Oeste do país ocorreu no dia 6 de dezembro, diante do Minas, fora de casa. Após isso, já são quatro derrotas seguidas para Sesi Franca, Bauru, Paulistano e São Paulo.