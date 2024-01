Fortaleza BC é derrotado pelo Vasco e chega ao sexto jogo consecutivo sem vitória no NBB

Com o resultado, o time cearense completou uma sequência de seis partidas seguidas sem vitória, sendo as últimas três no Rio de Janeiro. Agora, o Fortaleza BC ocupa a nona colocação, com oito triunfos e sete reveses. Ao todo, são 23 pontos somados. O Vasco, por sua vez, está em quarto, com o recorde de 12 triunfos e apenas cinco derrotas.

O Fortaleza Basquete Cearense encerrou a sequência de jogos no Rio de Janeiro com mais uma derrota. Na manhã deste sábado, 24, no 15º jogo da equipe do Novo Basquete Brasil (NBB), o Carcalaion encarou o Vasco da Gama e saiu de quadra derrotado pelo placar de 81 a 75. O palco do confronto foi o Ginásio de São Januário.

Por mais que os comandados de Flávio Espiga tenham sido derrotados, novamente o Carcalaion fez jogo equilibrado contra um time do topo da tabela. As parciais do confronto são prova disso: 21 a 21 no primeiro quarto; 24 a 22 no segundo; 16 a 16 no terceiro e 20 a 16 no último e decisivo tempo.

Dexter McClanahan e Queiros foram os dois grandes destaques do Fortaleza BC no jogo. O primeiro fez 23 pontos, enquanto o segundo marcou 14 e ainda pegou seis rebotes. Juntos, os dois foram responsáveis por 49,3% dos pontos do time cearense no jogo.

Para tentar voltar aos trilhos das vitórias e seguir firme na briga por uma vaga na Copa Super 8, o Carcalaion terá, agora, uma sequência de dois jogos em casa. O time cearense retorna ao Centro de Formação Olímpica (CFO) para encarar o Cerrado-DF e o Brasília-DF, nos dias 27 e 29 deste mês, ambos às 19h30min.