Fortaleza BC perde para o Flamengo e completa quinto jogo seguido sem vitória no NBB

Em partida acirrada, o Fortaleza BC perdeu para o Flamengo por 77 a 74 e amargou a quinta derrota consecutiva no NBB. O Carcalaion começou o jogo assumindo o protagonismo e liderou os três primeiros quartos no placar agregado, mas perdeu fôlego no fim e foi superado pelo Rubro-Negro no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Mesmo atuando fora de casa contra o líder do campeonato, o Carcalaion em nada se intimidou. Com personalidade e muita organização tática, o time cearense dominou as ações no primeiro quarto, foi soberano nos rebotes no garrafão e neutralizou o ímpeto ofensivo do Flamengo. No placar, dez pontos de vantagem: 25 a 15.

O destaque deste recorte inicial do jogo foi Queiros, responsável por anotar seis pontos, seguido do norte-americano McClanahan, que somou cinco. Vale ressaltar, também, a belíssima cesta feita por Gabriel, no último milésimo do primeiro quarto, quase do centro da quadra.