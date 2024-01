Cearenses se destacam na final do Campeonato Mundial e Brasileiro de Wingfoil, em Jericoacoara

Atletas do Estado obtiveram destaque na Jeri Wingfoil Cup, na praia de Jericoacoara, no dia 9 de dezembro

Os destaques cearenses incluem Levi Lenz (de Fortaleza) e Lidiane Sanders (de Paracuru). Dois nomes radicados no Estado também aparecem: Leticia Nakiri (que é de São Paulo e mora há 13 anos em Fortaleza) e Piortr Wysovck (polonês que reside em Paracuru há 20 anos).

A praia de Jericoacoara recebeu a etapa final do Campeonato Mundial e do Brasileiro de WingFoil Racing no sábado, 9 de dezembro. Dentre os 57 competidores, diversos cearenses foram destaques da competição, que também é conhecida como Jeri WingFoil Cup.

A praia de Jericoacoara, localizada no município de Jijoca de Jericoacoara, é um lugar mundialmente conhecido entre praticantes de wingfoil, por causa de seus ventos e da temperatura agradável da água.

No dia 9, famílias e fãs do esporte se reuniram na praia para acompanhar as disputas. O campeonato envolve a comunidade e auxilia na movimentação de pousadas, restaurantes e empreendimentos locais, pois recebe competidores de diferentes países.

Pela categoria masculina, Levi ficou em terceiro na abwing race e em quinto na etapa Jeri; Piortr foi o quinto na abwing race. No feminino, Lidiane foi a primeira na abwing race e a segunda na etapa Jeri, enquanto que Leticia ficou na segunda posição da abwing race.

Lidiane frisou a importância do evento e do resultado obtido. “Foi uma grande emoção subir no pódio, não foi o primeiro lugar, mas mostra todo meu esforço e garra”, disse.

Lindbergh Martins, prefeito da cidade, relatou que o apoio ao esporte continuará. “Jeri está de braços abertos para essa modalidade que é o Wingfoil. E foi um imenso prazer receber tanta gente de fora do país e ver brasileiros, principalmente cearenses, se destacando no campeonato”, afirmou.