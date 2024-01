Fortaleza BC perde para Botafogo no Rio de Janeiro e amarga 4ª derrota consecutiva no NBB

Duelo aconteceu no Ginásio Oscar Zelaya, localizado em General Severiano, sede do clube carioca, e marcou o início da sequência de três confrontos do 'Carcalaion' no Rio de Janeiro

O ala-armador Santiago, com seis pontos, guiou o Botafogo no segundo quarto. Pontuaram cinco vezes pela Estrela Solitária no período o ala Thornton, o armador Jamaal e pivô Augusto, fazendo com que os cariocas conseguissem construir uma vantagem mais sólida e deixasse o primeiro tempo do duelo vencendo por 47 a 39.

O primeiro quarto do confronto ficou marcado pelo equilíbrio, com o Botafogo vencendo por 26 a 24. A equipe carioca chegou a abrir em mais de uma oportunidade quatro pontos de diferença, mas o Fortaleza, conduzido pelo ala americano McClanahan, conseguiu encostar no placar.

O Fortaleza Basquete Cearense sofreu a 4ª derrota consecutiva no NBB ao perder para o Botafogo por 90 a 86 nesta segunda-feira, 18, no Ginásio Oscar Zelaya, localizado em General Severiano, sede do clube carioca, em partida que marcou o início da sequência de três confrontos do 'Carcalaion' no Rio de Janeiro. Além da Estrela Solitária, o time cearense enfrentará Flamengo e Vasco.

No terceiro quarto, o Fortaleza foi dominante, contando com o brilho do ala-pivô Nunes, do armador Orresta e do pivô Queiros, responsáveis por 22 dos 26 pontos marcados pelo Carcalaion no período. Nos segundos finais, porém, Jamaal acertou uma cesta de três, mantendo o Botafogo na liderança do placar: 67 a 65.

O time botafoguense manteve a regularidade apresentada no primeiro e segundo quarto e conseguiu conquistar a vitória diante do Fortaleza por 90 a 86. O ala Thornton, do Botafogo, com 27 pontos, foi o maior pontuador da partida, seguido pelo ala McClanahan, do Fortaleza, com 22.

A equipe cearense volta à quadra na quinta-feira, 21, às 21 horas (de Brasília), contra o Flamengo. A partida será realizada no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, com transmissão do SporTV.