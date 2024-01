Praia vence equipe do Vietnã na estreia e avança à semifinal do Mundial de Clubes de vôlei

A equipe brasileira venceu o Sport Center por 3 a 0, com parciais de 25/10, 25/22 e 27/25

O Brasil já tem um representante garantido nas semifinais do Mundial de Clubes de vôlei feminino. O Praia Clube estreou na competição na madrugada desta quinta-feira (14) e venceu o Sport Center I, do Vietnã, por 3 sets a 0, com parciais de 25/10, 25/22 e 27/25.

Na disputa pela primeira colocação do Grupo B do Mundial, o Praia Clube encerra a fase classificatória contra o VakifBank Spor Kulubu, time turco da ponteira Gabi. Os rivais também estrearam com triunfo em três sets sobre o Sport Center I.

Outro representante do Brasil na competição, o Minas perdeu na estreia para o Tianjin Bahai Bank, da China, por 3 a 0 — parciais de 25/22, 25/16 e 25/20. Dessa forma, a equipe entra em quadra nesta manhã, diante do Eczacibasi Dynavit Istanbul, da Turquia, precisando vencer para sonhar com a classificação à semi.