Instituto Esporte Mais lança eBook "Futebol pela Igualdade" e promove evento de divulgação

O evento de lançamento do guia prático para o desenvolvimento do esporte feminino ocorre nesta quinta-feira, dia 14 de dezembro, às 19h, no Hotel Oásis Atlântico

Com o evento de divulgação marcado para esta quinta-feira, 14, às 19h, no Hotel Oásis, a organização cearense Instituto Esporte Mais, que conta com o apoio da FIFA Foundation, desenvolveu a criação do eBook “Futebol pela Igualdade”, um guia prático para a promoção do desenvolvimento de projetos esportivos para meninas e mulheres do país.

O produto tem o objetivo de facilitar a criação e a implementação de programas esportivos para o público feminino e apoiar organizações e profissionais que visam projetar, desenvolver e ministrar programas esportivos centrados nesse âmbito. O material é de distribuição gratuita e pode ser compartilhado livremente para que alcance o maior número de pessoas possível.

A programação conta com apresentações culturais, o lançamento oficial do eBook e homenagens aos colaboradores e integrantes da equipe do instituto. O conteúdo do livro digital foca em estudos de gênero, experiências e lições aprendidas com o programa Futebol pela Igualdade, realizado há oito anos pelo Esporte Mais, contando também com estratégias de desenvolvimento.