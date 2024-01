Com três categorias, corrida 21K Terra da Luz será realizada em dezembro em Fortaleza

A corrida 21K Terra da Luz acontecerá em Fortaleza no dia 17 de dezembro, encerrando o calendário cearense de corridas de rua no ano. Com categorias de cinco, dez e 21 quilômetros, sendo esta última a de meia maratona, o percurso da prova incluirá pontos turísticos da Capital e deve reunir aproximadamente seis mil participantes.

As vagas iniciais se esgotaram, mas ainda será possível se inscrever no dia da entrega de kits. Todas as categorias estarão disponíveis, com vagas limitadas. Esta entrega acontecerá nos dias 15 e 16 de dezembro, no Cactus Sport Park, localizado no Iguatemi Bosque, das 8 horas às 19 horas.