Cearense Juliana dos Santos vence última etapa do Circuito Brasileiro de Surf

A atleta cearense superou a paulistana Kemily Sampaio na final da etapa do Rio de Janeiro e ficou com a segunda colocação da competição

Representante do estado do Ceará, a surfista Juliana dos Santos venceu a última etapa da Divisão Principal do Circuito Brasileiro da modalidade, denominada de Shell Dream Tour Rio, na última segunda-feira, 11, ao superar a paulistana Kemily Sampaio na grande final. A competição foi realizada na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Com o resultado, a atleta cearense saltou da sexta para a segunda colocação na tabela de classificação do circuito brasileiro de surf e garantiu o título de vice-campeã. Ela terminou a competição com 33.200 pontos conquistados, atrás de Tainá Hinckel (36.700).