Após perder invencibilidade em casa, Fortaleza BC recebe Caxias buscando recuperação

Carcalaion perdeu para União Corinthians no ginásio da Unifor e fará segundo jogo no local nesta sexta-feira, 8, a partir das 19h30min

O Fortaleza Basquete Cearense recebe o Caxias do Sul-RS nesta sexta-feira, 8, a partir das 19h30min, no ginásio da Universidade de Fortaleza (Unifor). O embate não terá transmissão por imagens. Vindo de duas derrotas seguidas para Minas-MG (93 a 88, fora de casa) e União Corinthians (78 a 74, em casa), a equipe busca se recuperar e voltar a vencer no torneio. Os ingressos já estão disponíveis no site da Bilheteria Virtual.

Este será o segundo jogo do Carcalaion na Unifor, pois o Centro de Formação Olímpica (CFO) está recebendo uma competição de saltos ornamentais. Ademais, a equipe tem contrato que prevê a realização de dois duelos na universidade.