Fortaleza BC é superado pelo União Corinthians e perde invencibilidade como mandante no NBB

O Fortaleza Basquete Cearense perdeu a invencibilidade como mandante na atual temporada do NBB. O Carcalaion foi superado na noite desta quarta-feira, 6, pelo União Corinthians em 78 a 74. A partida ocorreu no Ginásio da Unifor, em Fortaleza, e marcou o segundo jogo consecutivo em que a equipe cearense sai de quadra com um revés. Na última sexta, o grupo comandado por Flávio Espiga já havia sido superado pelo Minas, fora de casa.

Desde os segundos iniciais, Fortaleza BC e União Corinthians protagonizaram uma partida equilibrada. O Carcalaion dominou os primeiros pontos, com destaque para as jogadas de Queiros e Cassiano, que tiveram 100% de aproveitamento nas cestas no primeiro quarto. O Timão conseguiu, no entanto, se adequar a partida após cinco minutos de bola em quadra e diminuiu a vantagem cearense, que terminou em 24 a 21 no primeiro momento do jogo.

No segundo quarto, o jogo seguiu balanceado, mas o União Corinthians teve um maior percentual de tentativas de cesta e acertos, principalmente com Enzo, Kendall e Malachias. Foi com uma melhor atuação desses jogadores e o aumento de percentual de erros das cestas do Fortaleza BC que as equipes foram para o intervalo com um empate de 42 a 42.