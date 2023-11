Fortaleza BC visita São Paulo para manter campanha positiva

Mesmo após a primeira derrota da temporada para o Paulistano no último sábado, 4, o Carcalaion chega em melhor momento do que o adversário

Desde o início da temporada 2023/24, o São Paulo não obteve nenhuma vitória no NBB. Em seu último jogo, foi derrotado por 71 a 52 diante do Paulistano. Até o momento, o Tricolor Paulista permanece na 17ª colocação. Embora jogue em casa, não é o favorito destacado para o confronto.

O Fortaleza Basquete Cearense enfrenta o São Paulo FC Basquetebol nesta segunda-feira, 6, às 20 horas, no Ginásio Pol. Dr. Antonio Leme Nunes Galvão, em São Paulo. O confronto é válido pela quarta rodada nominal - em que pese ser o quinto jogo do FBC - do primeiro turno e será transmitido pelo canal Uol Esporte no YouTube.

Na derrota de sábado, 4, diante do Paulistano, o Fortaleza BC apresentou um time competitivo até o fim do jogo. Com maior número de arremessos de 2 e 3 pontos, a equipe de Flávio Espiga se destacou no ataque.

Na atual temporada, o destaque do Carcalaion tem sido o ala Dexter McClanahan, cestinha da equipe com 54 pontos, dos quais 15 foram por cestas de 3 pontos. Em seguida, aparece o armador Sebastian Orresta, que soma 47 pontos. Pelo lado do São Paulo, o armador Ricardo Fischer é o destaque, com 39 pontos em quatro jogos.

O Carcalion tem até agora 75% de aproveitamento, com três vitórias e uma derrota. Caso vença o adversário paulista fora de casa, sobe ainda mais na tabela de aproveitamento.



Por Lara Santos/Especial para O POVO