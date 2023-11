Verstappen ultrapassa Norris na primeira curva e vence corrida sprint do GP de São Paulo

Holandês somou mais oito pontos e alcançou 499 no total. Norris e Pérez completam pódio do dia

Foram 24 voltas de uma corrida curta e ensolarada em Interlagos nesta tarde de sábado (4). Na sprint do GP de São Paulo de Fórmula 1, Max Verstappen ultrapassou o pole Lando Norris logo na primeira curva e não encontrou dificuldades para vencer. Com o resultado, o já tricampeão mundial soma mais oito pontos na tabela e chega à marca de 499.

A partir do momento da ultrapassagem, o holandês da Red Bull dispensou problemas em administrar a vantagem e recebeu a bandeirada com tranquilidade. A corrida curta no circuito paulistano foi, como tradição, marcada por boas batalhas espalhadas pelo pelotão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esta foi a sexta e última corrida sprint da temporada. Anteriormente, Verstappen havia vencido três, enquanto Sergio Pérez e Oscar Piastri triunfaram em uma cada.