Fortaleza BC visita Paulistano em busca de manter os 100% de aproveitamento no NBB

Fortaleza BC enfrenta o Paulistano neste sábado, 4, às 18 horas Crédito: Matheus Amorim/Fortaleza

O Fortaleza Basquete Cearense visita o Paulistano-SP neste sábado, 4, às 18 horas, no Ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo. O duelo será o quarto do Fortaleza nesta temporada do NBB. Até agora, a equipe tricolor soma três vitórias e tem 227 pontos marcados. >>> Clique para seguir o novo canal do Esportes O POVO no WhatsApp Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Paulistano, rival deste fim de semana, tem uma vitória e duas derrotas no NBB 2023/24. Na quinta-feira, 2, o time obteve seu primeiro resultado positivo no torneio ao superar o São Paulo-SP por 71 a 52, em casa.