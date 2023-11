Triatleta cearense Mikelle Coelho participará da Maratona de Nova York

Após a prova nos Estados Unidos, a cearense disputará o Ironman 70.3, em Fortaleza. Segundo a personal trainer, a preparação para participar de duas grandes competições tem sido desafiadora e só é possível com muita dedicação e com a rede de apoio de profissionais, amigos e familiares. “O amor, o propósito e essa colaboração me ajudam a conciliar essa rotina desafiadora”, comenta a atleta.

A 52ª edição da Maratona de Nova York (NYCM), nos Estados Unidos, acontece no próximo domingo, 5, e está prevista a participação de 50 mil atletas, de 150 países. Dentre os competidores, estará a triatleta e personal trainer fortalezense Mikelle Coelho, que será uma das brasileiras na prova a convite do Strava, principal plataforma para atletas no mundo. O percurso da maratona será de 42 km e passará por cinco bairros da cidade.

Ao ser questionada sobre seu papel de influência na participação feminina no esporte, Mikelle afirmou que encorajar outras mulheres também faz parte de seus objetivos. “Em um esporte predominantemente masculino, eu encontro motivação quando vejo outra mulher praticando e, por isso, assumo o compromisso de ser uma fonte de inspiração para outras mulheres", conclui Mikelle.

Mikelle representará o Brasil com outras quatro atletas: Carol Barcellos, Bertha Jucá, Dani Germano e Débora Taylor. As brasileiras farão parte de uma iniciativa denominada Strive for More (traduzido para “esforce-se por mais”), um compromisso do Strava para promover e apoiar mulheres no esporte. A campanha foi criada em 2022 com financiamento em iniciativas que ajudam a levar mais mulheres às linhas de chegada.

Por Lara Santos/Especial para O POVO