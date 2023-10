Fortaleza sedia competição internacional de triatlo que reunirá atletas de 20 países

Os participantes do campeonato enfrentarão um percurso de quase 95 quilômetros. A prova começará com a natação, em uma volta de 1,9 quilômetro na Praia de Iracema, entre os espigões da João Cordeiro e Rui Barbosa.

A competição terá a premiação total de aproximadamente R$ 250 mil para atletas profissionais, além de seis vagas para o mundial. Ao mesmo tempo, atletas amadores garantirão 75 vagas no circuito mundial.

O circuito Ironman 70.3 será disputado no aterro da Praia de Iracema no próximo dia 19 de novembro, sendo parte da última etapa classificatória para o mundial Ironman de 2024, que ocorrerá em Taupo, Nova Zelândia.

O ciclismo terá uma volta de 90 quilômetros, sendo uma ida de 45 quilômetros e uma volta com a mesma distância, na rodovia CE-085. Para finalizar, os 21,1 quilômetros de corrida serão cumpridos em três voltas pela Avenida Nova Beira-Mar.

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, o evento deve impactar diretamente cerca de 50 setores da economia da Capital. Conforme o prefeito José Sarto (PDT), o circuito é uma oportunidade de atrair olhares para o turismo esportivo da capital.

“Com esse viés de internacionalização, Fortaleza passa a sediar o Campeonato Latino-americano Ironman, o que torna a nossa prova uma via de acesso ao ranking mundial. Para a cidade, isso significa que nossa alta temporada já inicia no dia 19 de novembro, com a prova, que tem expectativa de mais de mil competidores profissionais e amadores de vários continentes", disse.

"Cada participante deve trazer consigo outras pessoas, e a vinda delas tem um impacto direto na economia, injetando entre R$ 14 e 16 milhões na cidade. O Ironman terá um impacto muito positivo para a saúde física e mental, o turismo e a economia de Fortaleza", afirmou Sarto.

Por Lara Santos/Especial para O POVO