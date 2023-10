Bia Haddad supera chinesa em jogo apertado e conquista o WTA Elite Trophy

A tenista Bia Haddad Maia conquistou, neste domingo, 29, o maior título de sua carreira, em Zhuhai, na China. A brasileira superou a chinesa Qinwen Zheng na final do WTA Elite Trophy por 2 a 0, com parciais de 7/6 (13-11) e 7/6 (7-4), e levantou seu primeiro título individual da temporada.

Com a vitória, a paulista deixará a 19ª colocação do ranking mundial e subirá para o 11º lugar, apenas 25 pontos atrás da maior posição que já teve em sua carreira, no top 10. Além disso, também embolsará o prêmio de 605 mil dólares, aproximadamente R$ 3 milhões.

Bia Haddad encerra sua má fase recente com a conquista em Zhuhai. A brasileira sofreu um acidente doméstico em Guadalajara, onde disputaria o WTA 1000 em setembro, e teve que deixar a competição. Desde então, perdeu três das quatro partidas que disputou. No WTA Elite Trophy, porém, venceu todos os quatro jogos por 2 a 0.