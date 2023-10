Los Angeles Lakers x Phoenix Suns na NBA: onde assistir e horário

Ao contrário dos mandantes, o Phoenix Suns começou bem sua temporada. Uma vitória sobre o Golden State Warriors elevou a confiança de seus torcedores na equipe de Kevin Durant e Devin Booker . A dupla não contou com o ala-armador Bradley Beal, que se contundiu antes do início da temporada.

Ambas as equipes são consideradas "contenders" (como são chamadas as equipes que disputam o título). No entanto, o trio do Suns, composto por Booker, Durant e Beal, buscará ferozmente o primeiro título da franquia.

Quanto ao Lakers, a equipe parte como azarão na busca pelo título, mas foi exatamente dessa maneira que a franquia chegou à final da conferência oeste na temporada passada, embora tenha sido eliminada em uma série de 4x0 para o Denver Nuggets.

LeBron James e Anthony Davis lutarão por mais uma temporada surpreendente na busca pelo 18º título da franquia, que os tornaria o time com mais conquistas entre os 32 da liga.

Los Angeles Lakers x Phoenix Suns: onde assistir e horário

Data: Quinta-feira, 26/10



Quinta-feira, 26/10 Horário: 23h (horário de Brasília)



23h (horário de Brasília) Local: Crypto.com Arena, Los Angeles, California



Crypto.com Arena, Los Angeles, California Onde assistir: NBA League Pass e Prime Video (Streaming)



