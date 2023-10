Pan de Santiago: Raicca Ventura garante medalha de prata para o Brasil no skate park

Na manhã deste domingo, 22, o Time Brasil seguiu com a tradição iniciada no último sábado, 21, nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile: a de ganhar medalhas no skate. Raicca Ventura, de 16 anos, terminou na segunda posição e levou a medalha de prata no skate park.

A canadense Fay Ebbert, de 13 anos, foi quem ficou com a medalha de ouro, com uma nota final de 84.66, enquanto a estadunidense Bryce Wettstein completou o pódio ao ganhar o bronze, finalizando com a pontuação de 79.95.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Raicca não cedeu à pressão e e garantiu sua melhor nota na volta final. A brasileira foi a última a entrar na pista, mas conseguiu superar as dificuldades e terminou com uma avaliação de 82.54. Assim, ela conquistou mais uma medalha de prata para o Time Brasil no Pan 2023.