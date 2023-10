Jogos Pan-Americanos: histórico do Brasil nos Pans anteriores

Saiba o rendimento do Brasil nos Jogos Pan-Americanos desde a sua primeira edição e confira quantas medalhas o País alcançou nos últimos anos

A cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos nesta sexta-feira, 20, oficializou a 19ª edição do evento esportivo em Santiago, capital do Chile. Entre os países competidores, o Brasil se destaca com uma delegação recorde — mais de 600 atletas.

O País se posiciona em quarto lugar no pódio internacional de medalhistas do Pan, atrás apenas dos Estados Unidos, Cuba e Canadá. Mas são os cubanos que detêm o maior campeão pan-americano, Eric Lopes, com 18 medalhas de ouro.