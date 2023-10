Futsal: São João do Jaguaribe vence AABB Mesa14 e conquista inédito título da Copa do Nordeste

Com a conquista do troféu, a equipe do Vale do Jaguaribe igualou Afagu/Russas, Granja, Fortaleza, Pague Menos, Ceará, Jijoca e Horizonte como equipes do estado com títulos do Nordestão.

O São João do Jaguaribe conquistou o inédito título da Copa do Nordeste de futsal ao vencer o AABB Mesa14 por 2 a 1 na prorrogação neste domingo, 15, no Ginásio José Maria Costa, em Simão Dias (SE), com gols de Marcelo Bigode e Luciano, enquanto Rick descontou para o time piauiense.

Com a conquista do troféu, a equipe do Vale do Jaguaribe igualou Afagu/Russas, Granja, Fortaleza, Pague Menos, Ceará, Jijoca e Horizonte como equipes do estado com títulos do Nordestão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante o torneio, o São João do Jaguaribe entrou em campo seis vezes, conquistando seis vitórias. Na fase de grupos venceu AABF Maranhão, Atlético Clube Goiana e o anfitrião Simão Dias. Nos duelos decisivos, eliminou Sãobrazense, nas quartas de final, e Ceará, na semifinal.