Hugo Calderano vence britânico e conquista título de tênis de mesa em Omã

Hugo Calderano, 5º do ranking mundial, continua deixando uma marca importante no cenário do tênis de mesa. Neste sábado, 14, o brasileiro assegurou o título da etapa de Omã do WTT Contender Mascate.

Na final, um triunfo decidido nos detalhes. Calderano venceu o britânico Liam Pitchford, 33º do ranking, por 4 a 3, com parciais de 6/11, 1/11, 11/8, 11/0, 11/4, 10/12 e 11/7.