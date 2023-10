Com premiação de R$ 20 mil, torneio de beach tennis é lançado em Fortaleza

A capital cearense será palco para “O Play Fortaleza”, torneio de beach tennis realizado entre os dias 9 e 18 de novembro de 2023. Com premiação de R$ 20 mil, o evento contará com quatro modalidades diferentes, entre elas etapas que valem pontos para o circuito mundial. As inscrições estão abertas.

Lançado na última quarta-feira, 4 de outubro, o campeonato tem a expectativa de receber as 27 federações brasileiras e realizar mais de três mil partidas durante dez dias. Ao todo, 30 quadras estarão disponíveis ao longo do Aterro da Beira Mar, entre as ruas José Vilar e Tibúrcio Cavalcante.

As competições serão divididas em quatro modalidades: Super Estadual Cearense de Beach Tennis; as etapas do Mundial BT10 e BT50 – etapas que valem pontos para o Circuito Mundial de Beach Tennis (ITF); e a Copa das Federações, considerado o Campeonato Brasileiro de Beach Tennis.