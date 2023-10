Técnico do Brasil desabafa sobre pressão no Pré-Olímpico e projeta jogo contra a Itália

Na manhã deste sábado, 7, o Brasil deu mais um passo em busca da vaga olímpica. Pela quinta e penúltima rodada do Pré-Olímpico de vôlei, a seleção brasileira masculina bateu o Irã, por 3 sets a 0 (parciais de 25/19, 25/20 e 25/23), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Após a partida, o técnico Renan Dal Zotto comemorou o resultado.

"Amanhã uma final que vale uma vaga olímpica. Certamente a partida mais importante do ano, e eu acho que a gente chega num bom momento, com bastante vitalidade, e com muita, muita vontade. Os garotos estão focados 100%. A única coisa que nós podemos prometer é que vamos deixar tudo de nós (em quadra) e vamos dar o nosso melhor", destacou Dal Zotto.

Renan ainda aproveitou para exaltar o elenco que tem em mãos. O comandante do Brasil falou sobre o rodízio que promove entre os atletas (entre Darlan e Alan, Bruninho e Cachopa, por exemplo), e declarou que o mais importante para ele é que todos se sintam parte integrante do time.

"Essa é a parte mais bacana, porque todos que entram se sentem pertencentes ao time titular, tanto que o Alan foi titular por boa parte do tempo. O Darlan está vivendo um momento muito especial, no esporte é assim, e o Cachopa também teve momentos em que foi titular no Mundial do ano passado.

"A contribuição é de todos. O mais importante é isso: no momento mais delicado, eles entram, continuam mantendo a mesma energia, o mesmo foco. Isso deixa a gente muito feliz com o crescimento do time. Agora, foco total na Itália", salientou o técnico.

Por fim, Renan Dal Zotto ainda comentou sobre a pressão com a qual vem sofrendo desde o início da disputa do Pré-Olímpico, mas ressaltou que é importante olhar todo o contexto do vôlei e sempre buscar melhorar com base nisso.

"É importante a gente olhar um cenário como um todo. A gente que vive o voleibol 24 horas por dia, olhamos hoje e vemos que duas equipes europeias são novas no cenário mundial e já estão classificadas (para as Olímpiadas): Bélgica e Alemanha. Isso é o voleibol. O voleibol está no mundo todo, todo mundo se desenvolvendo no mais alto rendimento, e nós temos que correr atrás, continuar correndo como sempre fizemos para estar sempre entre os melhores", finalizou o comandante.