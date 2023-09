Cearense que venceu Ironman 70.3 em São Paulo revela preparação para prova em Fortaleza

Carolina Carvalho durante o Ironman 70.3 São Paulo, em setembro de 2023 Crédito: Fotop

A cearense Carolina Carvalho venceu a etapa feminina do Ironman 70.3 de São Paulo neste domingo, 24, conquistando sua primeira vitória no circuito. Em entrevista exclusiva ao O POVO, Carolina comentou sobre o resultado, falou de sua classificação para o Mundial de 2024 e destacou a preparação para a próxima prova, em Fortaleza, no mês de novembro. O circuito de triatlo consistiu em 1,9 quilômetro de natação, 90,1 quilômetros de ciclismo e 21,1 quilômetros de corrida a pé. Aproximadamente dois mil atletas competiram, vindo de 26 países diferentes. Carolina completou o percurso em 4h44min41. Julia Pauro, segunda colocada, terminou em 4h45min24.

Segundo ela, seu desempenho na natação e no pedal foi dentro do esperado, mas durante a corrida, a atleta sentiu a influência do clima seco no local, diferente de onde costuma treinar. “Percebi que muitas pessoas sentiram a mesma coisa também. Acabei fazendo um pouco menos do que eu esperava, porque estava treinando para correr mais forte. Mas com tudo isso, saiu um resultado muito bom”, disse a vencedora. Carolina confirmou que pretende competir no Ironman 70.3 de Fortaleza e realçou a atmosfera positiva que a prova apresenta. O evento na capital cearense ocorrerá no dia 19 de novembro, na Praia de Iracema. Será a quinta e última etapa no país em 2023. Leia mais Cearense conquista dois ouros em evento paralímpico em Fortaleza

"Preciso fazer uma manutenção do meu condicionamento e fazer mais treinos específicos quando chegar mais perto da prova", frisou. Em 2022, o 70.3 em Fortaleza marcou o retorno de Carolina ao triatlo, após alguns anos longe. Com o triunfo em São Paulo, a triatleta conquistou vaga no mundial da categoria, que será realizado nos dias 14 e 15 de dezembro de 2024, na cidade de Taupo, Nova Zelândia. Conforme a cearense, a classificação é gratificante.