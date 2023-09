Cearense conquista dois ouros em evento paralímpico em Fortaleza

Aline de Sousa venceu as provas de arremesso de peso e lançamento de disco no Meeting Paralímpico, que ocorreu um dia depois do Festival Paralímpico

No Ceará, o festival aconteceu no Centro de Formação Olímpica (CFO). Já o Meeting, organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), reuniu 115 participantes em provas de atletismo na Universidade de Fortaleza (Unifor) e 87 competidores nas etapas de natação no Clube Náutico Atlético Cearense.

A cearense Aline de Sousa conquistou duas medalhas de ouro no Meeting Paralímpico neste domingo, 24, em Fortaleza. A atleta triunfou nas provas de arremesso de peso e lançamento de disco na classe F55 (atletas que competem sentados). O evento foi realizado um dia depois do Festival Paralímpico , que ocorreu em diversas cidades brasileiras.

Aline, que é parte da Associação D'Eficiência Superando Limites (Adesul), está há 16 anos no Movimento Paralímpico. A cearense perdeu o movimento das pernas em razão de uma infecção medular e conheceu o esporte durante seu processo de recuperação.

Ela obteve as marcas de 6,02 metros no arremesso de peso e 15,25 metros no lançamento de disco. A competidora disse que busca estar, um dia, na Seleção Brasileira. “Só depende de mim. Hoje eu sou motivo de orgulho na minha casa por tudo o que conquistei no esporte e tenho certeza que continuarei sendo”, disse.

No sábado, Aline esteve no Festival Paralímpico como embaixadora local, a convite da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer de Fortaleza.

“Foi uma verdadeira festa. A criançada brincou, conheceu modalidades esportivas. Eu acho que o Festival Paralímpico é o evento mais importante do CPB porque permite que as crianças pratiquem o esporte desde cedo”, destacou.

Esta foi a sexta edição do Meeting em 2023, sendo a primeira no Nordeste. Depois desta etapa, as disputas ainda passarão por quatro cidades no ano: Recife (PE), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR) e São Paulo (SP).