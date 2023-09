Bia Haddad corta as mãos após box de banheiro estourar e está fora de torneio no México

Beatriz Haddad Maia iria estrear no torneio nesta segunda-feira, 18, às 21 horas, contra a americana Danielle Collins, n° 34 do ranking da WTA.

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia sofreu escoriações no corpo após o box do banheiro de um hotel estourar e está fora do WTA 1000 de Gualajara, no México.

A brasileira deve retornar as quadras em outubro. No último torneio disputado, Beatriz Haddad Maia perdeu nas quartas de final do WTA 500 de San Diego, nos Estados Unidos, para a tcheca Barbora Krejíková, n° 13 do ranking da WTA.

Veja comunicado oficial de Beatriz Haddad Maia

“Oi, pessoal. Espero que estejam todos bem.

Infelizmente esse é um post mais “chatinho”, mas que também faz parte.

Ontem a noite, domingo, no hotel, ao sair do banho e abrir o box do chuveiro a porta simplesmente estourou e acabei cortando algumas partes do meu corpo. Tive que ir ao hospital aqui em Guadalajara para levar pontos (entre eles nas duas mãos) e infelizmente não poderei jogar aqui no México (lugar especial para nós tenistas devido a toda receptividade do povo e esforços dos torneios).

No mais, tirando o susto, estou bem. Poderia ser algo muito mais grave. Precisarei de alguns dias agora para cicatrizar as feridas e poder estar de volta para a última parte do ano; e seguir lutando pelos meus objetivos de 2023.

Agradeço o carinho e boas energias de todos.