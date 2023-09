Fórmula 1: Sainz ganha GP de Singapura e quebra sequência de vitórias de Verstappen

Carlos Sainz, piloto da Ferrari, comemora vitória no GP de Singapura de Fórmula 1 Crédito: Lillian SUWANRUMPHA / AFP

Dominante durante todo o final de semana no Circuito Urbano de Marina Bay, Carlos Sainz garantiu a vitória no GP de Singapura de Fórmula 1, neste domingo, 17. O espanhol largou na pole, conseguiu se manter na frente no decorrer da corrida e comemorou sua primeira vitória na temporada. O triunfo de Sainz serviu como um sinal de reação da Ferrari, que vem melhorando seu desempenho nas últimas corridas. Quem chegou logo atrás foi Lando Norris, da McLaren, que conseguiu segurar a segunda colocação e teve um ótimo desempenho. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Lewis Hamilton ficou completou o pódio em terceiro e ganhou um ponto a mais pela volta mais rápida, quando correu a 1min35s867. Charles Leclerc foi o quarto, seguido por Max Verstappen em quinto. O atual bicampeão mundial fez uma corrida de recuperação, já que havia largado em 11º, mas viu sua sequência de 10 vitórias seguidas chegar ao fim.

Pierre Gasly, Oscar Piastri, Sergio Pérez, Liam Lawson e Kevin Magnussen completaram os 10 primeiros. Os pilotos voltarão às pistas duas semanas, quando acontece o GP do Japão. As provas no Circuito de Suzuka estão previstas para acontecer entre os dias 22 e 24 de setembro. GP de Singapura: como foi a corrida Na largada, Sainz conseguiu manter a liderança e viu Leclerc tomar a segunda posição de Russell. Hamilton também chegou a passar seu companheiro, mas devolveu a posição por ter ultrapassado por fora da pista. Largando com pneus duros, Verstappen fazia uma boa corrida de recuperação até a 22ª volta, quando o Safety Car foi acionado por uma batida de Sargeant na curva 8. O holandês chegou até a assumir a vice-liderança, mas caindo com o tempo. Quem também saiu em desvantagem com a bandeira amarela foi Leclerc, que foi para os boxes, mas acabou sendo vítima de mais um pit stop ruim da Ferrari e perdeu algumas posições. O fim da corrida teve muita emoção, com Russell e Hamilton ultrapassando Leclerc na 54ª volta e ficando na cola de Norris. O piloto da McLaren, que também estava perto de Sainz, teve a tarefa de segurar os dois compatriotas e se saiu bem.