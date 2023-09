Vôlei: Brasil estreia no Pré-Olímpico com vitória por 3 a 0 sobre a Argentina

O Brasil fez sua estreia no Pré-Olímpico de vôlei em Tóquio, no Japão, na madrugada deste sábado, 16. Em duelo contra a Argentina, a seleção feminina conseguiu se impor e vencer por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/20 e 25/22.

O confronto ficou marcado pela imposição das brasileiras sobre as rivais. Com o primeiro set vencido com facilidade, as argentinas sofreram com o ataque das canarinhas. Quem se destacou foi a oposta Kisy, que foi a maior pontuadora da partida, com 15 ataques e um bloqueio.

O Brasil conseguiu conquistar o segundo set, mas diminuiu o rimo no terceiro e viu as adversárias encostarem no placar. Contudo, a seleção voltou a se encontrar e conseguiu tomar a dianteira novamente.