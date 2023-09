Fórmula 1: Carlos Sainz garante pole em Singapura; Verstappen largará em 11º

Lando Norris (4º), Lewis Hamilton (5º), Kevin Magnussen (6º), Fernando Alonso (7º), Esteban Ocon (8º), Nico Hulkenberg (9º) e Liam Lawson (10º) são os outros pilotos que largarão nas primeiras posições no Circuito Urbano de Marina Bay.

Será a quinta vez que o piloto da Ferrari largará na frente em sua carreira. Ele por pouco não teve seu companheiro Charles Leclerc na primeira fila. O monegasco que foi ultrapassado no fim por George Russel, da Mercedes, e terá que se contentar com a terceira colocação.

O grid de largada do Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1 foi definido neste sábado, 16. O espanhol Carlos Sainz manteve o bom desempenho dos últimos treinos, fechou sua melhor volta em 1min30s984 e largará na pole position na corrida de domingo, 17.

A grande surpresa do dia ficou por conta da eliminação de Max Verstappen ainda no Q2. O atual bicampeão mundial acabou sendo atrapalhado por uma bandeira amarela causada por Pérez, seu companheiro, que acabou rodando. O holandês não conseguiu melhorar seu tempo no fim e largará na 11ª posição.

O Q1 ficou marcado por conta de um acidente envolvendo Stroll, que aconteceu após o fim dos 18 minutos. O canadense entrou em alta velocidade na última curva e acabou batendo na reta, resultando em uma bandeira vermelha e na paralisação do treino por 30 minutos.

Apesar da colisão, o piloto conseguiu sair sozinho do carro, que ficou totalmente destruído. Além de Stroll, que largará em último, Valtteri Bottas (16º), Oscar Piastri (17º), Logan Sargeant (18º) e Guanyu Zhou (19º) também acabaram eliminados.

Já o Q2 aprontou algumas surpresas para a corrida. Além de Verstappen ter ficado de fora, Sergio Pérez também foi eliminado e largará em 13º, fechando um sábado tenebroso para a Red Bull.

Pierre Gasly (12º), Alexander Albon (14º) e Yuki Tsunoda (15º) foram os outros que caíram na segunda eliminatória.

A largada do GP de Singapura acontecerá neste domingo, 17, às 9 horas (de Brasília).